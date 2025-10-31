青少年流行语67全球爆红 获选线上热门字典年度词汇

（法新社华盛顿31日电） 「67」这组数字流行语今年在青少年的社群媒体圈引发热潮，让许多父母跟老师摸不着头绪，然而其热门程度，足让线上字典Dictionary.com将67正式选为2025年度代表词汇。

然而就连Dictionary.com都承认，他们不是非常确定67的涵义。这组数字在英语应该读作six-seven，而非sixty-seven。

Dictionary.com本周宣布2025年度代表词汇时，提到父母「或许在看到这两个过去无害的数字时，感到一股熟悉的焦躁」。

属于Alpha世代（Gen Alpha）的孩童与青少年，则可能「因为大人再次对他们难以捉摸的流行语感到困惑，而暗自窃笑」。

根据Dictionary.com，67热潮的起源可能是美国饶舌歌手Skrilla的歌曲Doot Doot（6 7）所带动；数名篮球员以及某个男孩在短影音平台TikTok爆红的影片，更迅速强化67现象。

67一词今年在学校和社群媒体流行起来，其涵义十分多元，语境、语气甚至荒谬程度都会决定67在当下的意义。

Dictionary.com指出，或许67最显着的特色就是它无法定义。67毫无意义、无所不在且无厘头，换言之，它具备「脑腐」（Brain rot）现象所有的特点。

脑腐现象意指过多的无脑迷因充斥，就像网路垃圾食物一样，令人懒得动脑、沉迷于无意义的满足。

Dictionary.com评论，67也可说是长期使用网路下，不断滑动页面并消化演算法所喂送内容的最终结果，「在经过这样大量感官超载的体验后，我们还剩下什么？67」。

尽管如此，Dictionary.com强调，67对使用者而言仍具意义，因为它强化了他们之间的连结。新崛起世代进入全球对话场域之际，67显示出新词汇能多么迅速传遍世界。

67是经过激烈竞争才获选为2025年度代表词汇，其手下败将包含「兄弟寡头」（broligarchy）、「Z世代凝视」（Gen Z stare），以及指称美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）及其职业美式足球NFL球星未婚夫凯尔西（Travis Kelce）的「炸药」表情符号。