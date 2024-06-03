非洲民族议会破天荒未过半 南非总统吁各方团结

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（法新社约翰尼斯堡2日电） 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）今天呼吁各党派领袖应为大众利益着想，捐弃成见寻求合作。南非大选今天结束计票，拉玛佛沙所属的非洲民族议会（ANC）30年来首度未能过半。

然而被迫离开非洲民族议会创立新政党「民族之矛」（uMkhonto we Sizwe，MK）的前总统朱玛（Jacob Zuma）拒绝接受选举结果，为选后浑沌的政局再添阴霾。

南非5月29日举行国会大选，最终计票显示执政的非洲民族议会再400席的国民大会（National Assembly）里只拿到159席，创大选新低。

中间偏右的反对党「民主联盟」（Democratic Alliance,DA）拿到87席，民族之矛58席，左翼急先锋马来玛（Julius Malema）的小党经济自由阵线（EFF）39席，另有数个小党也都有赢到若干席次。

自已故南非解放运动领袖暨前总统曼德拉（Nelson Mandela）1994年带领国家摆脱白人少数统治走向民主后，他曾领导的非洲民族议会便执政至今。

然而非洲民族议会这次得票仅40%创史上新低，远不如2019年前次大选时得票率仍有57.5%，而2004年巅峰时更斩获近7成选票。

新一届国会需在2周内开会，首要任务将是选出新总统并组成新政府。随南非出现废除种族隔离实施平等大选以来首度出现无一政党过半的情况，非洲民族议会将需寻求他党联合组阁，确保拉玛佛沙能连任。

民主联盟的白人老将党魁史汀胡辛（John Steenhuisen）先前不断表态，为防止出现他所谓「末日联盟」的情况（非洲民族议会、民族之矛及经济自由阵线3个左倾阵营组阁）出现，民盟愿与非洲民族议会组阁。

史汀胡辛将民族之矛和经济自由阵线2党关于将私有土地国有化与冲击司法独立的政见描述为「对南非宪法的全面攻击」。

然而在野势力计票前已然有所盘算。朱玛的女儿5月31日告诉媒体，民族之矛无法想像与非洲民族议会组阁，除非把2018年将父亲赶下台、这次又逼父亲退出非洲民族议会的拉玛佛沙弄走，「只要拉玛佛沙还在党内，一切免谈」。

非洲民族议会秘书长穆巴鲁拉（Fikile Mbalula）今天表示，他们对与各政党洽商持开放态度，但不能提赶走拉玛佛沙这种要求。

穆巴鲁拉告诉法新社，非洲民族议会正进行试探性讨论并与各方联系，希望「尽快」达成联合执政协议。