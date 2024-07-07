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面临党内逼宫压力 拜登拚曝光坚持选到底

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登失常的辩论表现吓坏党内一票议员及金主，他们越来越担心拜登没有能力在11月5日的大选中，击败78岁的共和党对手川普。拜登在昨晚播出的专访中，显然没有缓解这些担忧。

拜登昨天受访时，偶尔语焉不详，但没有大走钟，同属民主党的明尼苏达州联邦众议员克莱格（Angie Craig）今天仍呼吁拜登退选，成为摇摆选区第一枪。

克莱格今天上午发布声明表示，「鉴于我在上周亚特兰大辩论期间从总统那里所看到及听到的情形，再加上总统本人在辩论后没有做出强有力的回应，我不认为总统能够有效地打选战并选赢川普」，她呼吁拜登让出民主党总统候选人的位置，「让新一代领导人挺身而出」。

拜登在6月27日与共和党籍对手川普举行首场总统选举辩论时，口误、思虑断裂，看起来明显虚弱，掀起对他年龄及精神敏锐度的质疑及忧心，自家众议员陆陆续续要他让贤。

部分民调显示，川普对拜登的领先幅度正在扩大，民主党人担心对总统的担忧，可能会给基层选举带来压力。

党内恐慌情绪蔓延，决心逆转劣势的拜登正竭力拉高外界对他的信心值，连日增加曝光度，包括接受美国广播公司新闻网（ABC News）专访。

综观这段22分钟的访谈，拜登精神好，目光专注，但没能直球回应主持人对民调直直落等关键提问，美国媒体不买单。华尔街日报（Wall Street Journal）及国家广播公司新闻网（NBC News）就批拜登「拒绝接受现实」。

数度强调选到底的拜登，将于未来的一周面对更直接的检视。北大西洋公约组织（NATO）峰会将于9日在华府登场，届时将是拜登体力及现场表现的考验。拜登预计周日晚间返回白宫，11日举行罕见的个人记者会。

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