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面对川普威胁 英王赴加拿大国会演说强调人民自决

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（法新社渥太华27日电） 在美国总统川普一再扬言要并吞加拿大后，英国国王查尔斯三世今天在加拿大国会开议仪式上发表演说，强调人民自决是加国决心维护的价值观。 法新社报导，查尔斯三世（King Charles Ⅲ）表示：「民主、多元、法治、自决及自由是加拿大人重视的价值观，也是政府决心维护的价值观。」他还说，加拿大正处于「关键时刻」。

现年76岁的查尔斯三世是大英国协（Commonwealth of Nations）元首。他应加拿大总理卡尼（Mark Carney）之邀，前往加国国会发表「御座致辞」（throne speech），概述政府施政要务。

查尔斯三世此行与妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同出访，这是他2022年9月登基以来首次访问加拿大。

查尔斯三世的母亲、2022年逝世的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）在位期间，仅2度（1957、1977年）在加国发表「御座致辞」。「御座致辞」通常交由英国君主在加国的代表－总督（Governor General）发表。

川普（Donald Trump）曾屡次表达希望加拿大变成美国第51州，但遭到卡尼的强烈反驳。卡尼上月在选举中大胜，这项立场也是重要原因之一。

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