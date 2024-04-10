韩国年轻选民普遍对政治冷感 缺投票动力

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（法新社首尔10日电） 韩国大选今天登场，官方数据显示，出门投票的选民中，60岁以上的人数超过年轻人。年轻选民关心生计，忧心失业率高、政治对立及生活成本危机，普遍对政治冷感，缺乏投票动力。

法新社采访前往投票的年轻选民，整理出他们投票之际关心的6大问题：

●工作难找

在一间设于起亚（Kia）汽车展示中心内的投票所外，21岁的大学生安铉燮（Ahn Hyun-sup，音译）告诉法新社，这是他第一次在国会大选中投票。

他说：「近来许多年轻人对选举不感兴趣，但如果年轻人不出门投票，政治人物就不会再聆听他们的意见。」

「这就是我今天来投票的原因。年轻人很难找到工作，我希望新当选的国会议员能解决一些就业问题。」

●生活没改善

另一名首投族、24岁的金永镐（Kim Yong-ho，音译）本身从事餐饮业。他说，投票很重要，他认为没参与的人没有权利批评这个制度。

他告诉法新社，与2022年的总统大选相比，「人们显然对这次的选举没那么感兴趣」。

他说：「我认为这是因为（人们）感到失望。选后的实际情况未如预期般好转。」

●房租高涨

27岁的孙秀连（Son Su-yeon，音译）在服务业工作，她说这是她第2次在大选中投票，她认为年轻人的参与非常重要。

就日常生活而言，她最希望政府关注的问题是住在首尔的年轻人无法负担住房开销。

她说：「这是目前最大的问题之一。我打算几年后结婚，因此这是我必须考虑的一点。」

●生活成本危机

25岁的崔智星（Choi Ji-sun，音译）自从符合选举资格后，每次选举都有投票，而今天是她继2020年国会选举和2022年总统大选后第3次投票。

她告诉法新社：「我认为公民最强大的权利就是投票权。」她还说，保持政治参与对于监督政治人物是否实现选举承诺非常重要。

她说，政治人物们在选举过程中会做出许多承诺，「总是提到要打造一个年轻人可以成长茁壮的国家」。

「但从目前的情况来看，我的收入水准一点也不高，但生活成本太高，针对年轻人推出的政策也不多。」

●投不投票没影响

虽然总是有参与投票，但正在找工作的22岁大学生赵娜英（Cho Na-young，音译）表示，她认为自己的政治参与没有产生什么影响。

她告诉法新社：「老实说，就算国会成员或总统换人，我的生活似乎也不会有太大变化。我不靠（国家）补助过活，也没有缴很多税。我不认为（政府更迭）对我的生活会产生多大影响。」

尽管如此，她说她前来投票是为了确保「自己讨厌的政党不会当选」。

●两韩紧张局势

韩国男性只要身心健康，都必须服至少18个月的兵役，21岁的金永光（Kim Yeong-kwang）告诉法新社，他刚服完兵役。

这位大学生说：「因为最近才刚退伍，所以我最关心的是与北韩的关系，还有国家安全问题。」

如果执政的国民力量党（People Power Party）这次败选，韩国的外交政策可能会有所变化，除了变得更加亲中，面对拥有核武器的北韩，立场可能也没有那么强硬。