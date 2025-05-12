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韩国总统大选竞选活动正式展开 李在明民调领先

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（法新社首尔12日电） 韩国总统大选候选人们今天正式展开竞选活动。大选将于今年6月3日举行，有望终结前总统尹锡悦去年12月短暂宣布戒严引发的政治混乱。尹锡悦因此事被弹劾，今年4月初下台。

从今天开始的22天期间，6名正式登记的候选人将在全国各地造势。

最大在野党「共同民主党」候选人李在明目前在民意调查中以43%支持率遥遥领先。

李在明于2022年总统大选中以些微差距败给尹锡悦，他感谢「在痛苦挫败后协助重振旗鼓」的所有支持者，他对欢呼群众说：「我承诺以胜利回报他们的支持。」

经过数天混乱的内部争执后，保守执政党「国民力量党」昨天宣布正式推出前劳动部长金文洙参选。

根据最新数据，金文洙在民调中的支持率约为29%，他在首尔一处市场正式展开竞选活动。

他今早对记者说：「我真心相信，我必须成为人民的总统，一个顾民生、拚经济的总统。」

专家认为，保守派的内部混乱削弱了他们的胜选机会，他们的处境已非常不利。

首尔大学政治学教授姜元泽（Kang Won-taek）说：「即将到来的选举可能是李在明与其他反对者的争斗…然而问题在于，反对方，尤其是保守阵营，似乎极为分歧。」

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