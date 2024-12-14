韩国总统尹锡悦面临第2次弹劾案表决

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（法新社首尔14日电） 韩国总统尹锡悦3日宣布戒严令民怨沸腾，在野阵营计划今天下午4时（台湾时间下午3时）在国会举行第2次表决。

数以千计民众走上首尔街头要求尹锡悦下台并入狱，因为尹锡悦在短暂宣布戒严后，派遣军队和直升机进入国会，国会附近中午前预计将有大规模示威。

发起抗议的单位承诺替抗议群众供应食物和布条，协助他们在12月寒冷的天气中振奋精神，而韩国流行女团少女时代出道作品Into the New World（闪亮新世界）更已成为这次抗议行动中的神曲。

少女时代成员俞利（Yuri）表示，她已提前替参与集会的粉丝付了食物费用，并在粉丝聊天平台上说：「大家保重，注意健康！」

若国会今天下午通过弹劾，尹锡悦将停职，由总理韩?洙暂代总统职务，弹劾案则继续交由宪法法院在180天内作终局裁定。

弹劾案需国会总数300席里2/3以上议员支持才能通过，门槛为200票，目前国会在野党席次为192席，执政的国民力量党108席里至少需8人以上倒戈，弹劾案才有机会通过。

执政党国会党鞭权性东表示，国民力量党今天将于弹劾表决前再开大会，讨论是否还要维持先前反对弹劾的官方立场及是否开放党员自由投票。