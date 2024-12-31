韩国济州航空空难家属可领回亡者遗体

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（法新韩国务安郡31日电） 韩国济州航空波音737-800型客机空难造成179死，当局今天展开罹难者遗体由家属领回的作业；与此同时，事故调查员正加紧查明失事飞机坠毁和起火的原因。

韩国官员说，包括波音（Boeing）公司在内的美国调查员已抵达位于韩国西南部务安郡的坠机现场，同时韩国当局开始解读，自烧毁飞机残骸取回的两个黑盒子。 在事发地务安机场，调查员和士兵今天分别仔细搜查机身残骸和机场周边的田野，而罹难者家属自29日以来，在机场睡帐篷等待消息至今，对于失事班机乘客的身分辨识作业缓慢，家属的愤怒与日俱增。

韩国国土交通部长朴庠禹表示：「179名罹难者中，已经有4具遗体完成移交流程，由失去至亲的家属领回安葬。有28具身分已确认及完成解剖的遗体，经家属同意，我们将于（当地时间）今天下午2时开始允许办理丧葬事宜。」 另据路透社报导，韩国警察厅表示，截至今天还有5具遗体的身分尚待确认，警方正全力以赴，增派人手和运用快速DNA分析仪，以加快身分辨认工作。

韩国国土交通部说，目前务安机场将继续关闭至明年元月7日，而韩国境内各家航空公司营运中的波音737-800型客机共计101架，定于明年元月3日完成相关调查。

消防与交通部门官员说，调查员正厘清可能导致机毁人亡的原因，包括调查鸟击、这架失事飞机操控系统是否有任何的故障、以及飞行员发出求救讯号后没多久显然急于试图迫降等情况。