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韩国济州航空空难 调查人员吊起失事飞机残骸

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（法新社首尔3日电） 上月底韩国济州航空1架波音737-800客机在韩国务安（Muan）机场降落时失事，造成179死、仅2人生还。韩国调查人员今天开始吊起失事的7C2216号客机残骸。

法新社记者现场报导，一台大型黄色起重机正在吊起已经烧毁的大块飞机残骸，其中似乎包含飞机引擎。

这架从泰国曼谷飞往韩国西南部务安郡的济州航空班机以机腹着陆，并且冲出机场跑道，撞到尽头的混凝土墙后爆炸起火燃烧，造成179死、仅2人生还，为韩国史上最惨重的空难。

班机失事的确切原因尚不清楚，调查人员指出，可能的原因包含鸟击、起落架故障和机场跑道尽头的混凝土墙。

调查这起事件的全罗南道警方主管罗元浩（Na Won-ho，音译）在务安国际机场举行记者会时表示：「今天，我们将使用起重机吊起飞机尾部。我们研判可能会在这个部分发现（罹难者）遗骸。我们须等到明天才能完成所有相关工作和取得成果。」

警方矢言要迅速确定空难原因和责任归属；同时，军官、士兵及调查人员正在彻底搜查坠机现场。

不过，韩国国土交通部认为，可能需要6个月到3年时间才能确定确切的坠机原因。（译者：林沂锋/核稿：洪启原）

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