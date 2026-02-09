韩国郡守提进口东南亚女性救生育率挨轰 地方政府道歉

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔9日电） 韩国全罗南道珍岛郡郡守金希洙（Kim Hee-soo）近日提议从东南亚引进年轻女性来抢救低迷生育率，引发争议，全罗南道政府为此发布声明致歉。

珍岛郡（Jindo County）郡守金希洙上周表示，偏乡聚落可透过为单身男性配对来自越南或斯里兰卡的女性，来因应人口萎缩问题。 他在一场探讨人口危机的座谈会中表示：「我们应该从越南或斯里兰卡进口年轻女性，让农村地区的年轻男性能与她们结婚。」 这番言论招来韩国媒体谴责，也引发外交反弹，据报越南驻首尔大使馆已提出正式抗议。 全罗南道政府为此道歉，试图平息持续扩大的争议。

全罗南道政府发言人7日表示：「我们对珍岛郡郡守的不当发言深表歉意，他的言论对越南人民以及女性造成了深切伤害。」

发言人说，金希洙使用「进口」一词「侵犯人性尊严，物化女性」，在任何情况下都「无法被合理化」。

金希洙本人也出面道歉，承认自己「使用了不恰当的词汇」。

他稍早在声明中表示：「在农村与渔村面临严重劳动力短缺的情况下，本意是为了讨论支持婚姻移民的制度性措施。」

韩国是全球生育率最低的国家之一，政府多年来投入大笔经费，鼓励女性生育、维持人口稳定。

部分预测指出，若维持目前趋势，韩国人口到本世纪末恐几乎腰斩，降至约2680万人。（编译：刘文瑜）