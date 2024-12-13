韩在野党党魁吁执政党挺弹劾案 称历史会记录一切

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔13日电） 韩国国会再过不到24小时即将表决总统尹锡悦的第2起弹劾案。最大在野党共同民主党党魁李在明今天向执政党议员喊话，若他们不支持弹劾案，「历史会记得并记录你们的选择」。

尹锡悦3日短暂实施韩国40多年来首次戒严，令活力旺盛且充满斗志的韩国民主陷入数年来最严重政治动荡。6大在野党为此4日提出弹劾尹锡悦的动议案，但7日表决时执政党国民力量党议员绝大多数抵制，导致弹劾失败。

然而分析人士表示，经过1周的私下政治斡旋及对尹锡悦和其亲信进行愈来愈深入的调查后，共同民主党如今提出的第2次弹劾案可能更有望成功。

韩国在野党至少须说服8名执政党议员倒戈，才可能达到弹劾案通过门槛200票。

李在明今天恳请国民力量党支持弹劾案，他说：「国会议员必须保护的不是尹锡悦，也不是国民力量党，而是那些在寒冷街头哀号的人民他们的日子。…明天请加入支持弹劾的行列。历史会记得并记录你们的选择。」

第1起弹劾案表决时，有2名执政党议员倒戈。而截至今天中午，已有7名执政党议员承诺会支持第2起弹劾案，使得通过与否仅毫厘之差。

韩国在野国会议员对于获得足够票数信心满满。共同民主党议员金民锡今天表示，他有99%的把握，认为弹劾案将会通过。