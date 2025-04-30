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韩联社：检方突击搜查尹锡悦私宅

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（法新社首尔30日电） 韩国联合新闻通讯社（Yonhap）报导，检方今天突击搜查前总统尹锡悦的私宅，调查萨满巫师全成培被控收受昂贵礼物交给尹锡悦妻子金建希一事。

法新社报导，尹锡悦（Yoon Suk Yeol）去年底无预警宣布紧急戒严后遭国会弹劾，宪法法院今年4月初判决弹劾成立，褫夺总统职权与特权。尹锡悦被迫迁出总统官邸，搬回位于首尔瑞草区（Seocho）的私宅。

韩联社指出，检方搜查尹锡悦私宅取证，以助调查尹锡悦夫妇与萨满巫师全成培（Jeon Seong-bae，音译）之间关系各种疑点。

全成培被控收受统一教（Unification Church）高层人员提供的一条钻石项炼、一个名牌包和人参，然后交给金建希（Kim Keon Hee）。

全成培声称他遗失了原本要送出去的礼物，未曾将这些礼物转交给金建希。但韩国媒体报导，检方已取得统一教高层人员的简讯，要求全成培「归还项炼」。

韩联社报导，检方也在设法「查证所谓送交礼物的真实性」，以及查明当时的第一夫人金建希是否收过这些礼物。

尹锡悦和金建希先前因被控与另一名萨满巫师有关系而受到批评，批评人士指称，尹锡悦在2022年上任之初搬迁总统办公室，就是因为迷信风水。

金建希去年也因涉嫌炒股和受贿而受到检方讯问，当时据报一段偷拍画面显示，金建希收受价值2200美元（约新台币7.1万元）名牌包。 （译者：纪锦玲）

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