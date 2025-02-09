领导独立运动脱离南非 纳米比亚国父纽朱玛95岁辞世

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（法新社纳米比亚首都温荷克9日电） 纳米比亚总统府今天表示，纳米比亚独立后首位民选总统纽朱玛（Sam Nujoma）已于昨天辞世，享耆寿95岁。

总统府今天在社群平台X发文指出：「纳米比亚共和国的根基已被撼动，我们可敬的领袖纽朱玛不仅开辟了自由之路，还激励我们站起来，成为我们这片祖传之地的主人。」

总统府表示，纽朱玛过去3周一直住院治疗，「遗憾的是，这一次，我们土地上的第一勇士未能康复」。

纽朱玛1990年3月21日就任这个非洲南部国家的总统，2005年国会通过法案，正式承认他是「纳米比亚国父」。

但由于纽朱玛不容忍媒体批评、斥责同性恋，还在1998年透过修宪让他得以竞选第3任期，在国内外都引发批评。

尽管纽朱玛在国内支持「愿买愿卖」政策，但他却是辛巴威强人穆加比（Robert Mugabe）的长期盟友，支持穆加比从白人农民手中夺取土地。

● 毁誉参半

纽朱玛1990年至2005年担任3届总统，试图将自己塑造成弥合政治分歧的领导人。在一个因种族隔离和德国殖民统治而伤痕累累的国家，纽朱玛领导的政党「西南非人民组织」（SWAPO）以「一个纳米比亚，一个国家」为座右铭，推动民族和解。

纳米比亚大学（University of Namibia）讲师兼政治分析家卡姆万亚（Ndumba Kamwanyah）表示，纽朱玛的成就包括建立民主机制和优先推动和解，但他对媒体态度和残酷镇压1999年卡普里维（Caprivi）叛乱展现的独裁倾向，为其遗绪蒙上了阴影。

卡姆万亚说：「虽然纽朱玛担任总统期间为建立纳米比亚的独立和治理奠定了基础，但他的执政并非完美无瑕。」

● 活动家与游击队

纽朱玛1929年出生于纳米比亚西北部村庄，当时这块土地还不叫纳米比亚。经历德国数十年残酷殖民、赫雷罗人和纳马人遭到种族灭绝之后，第一次世界大战以来，这片土地一直是由南非控制。

根据纽朱玛慈善基金会网站发布的传记，纽朱玛小时候帮忙家里照顾牛群，上的是芬兰教会学校，之后他搬到沿海小镇鲸湾（Walvis Bay），再移居首都温荷克（Windhoek）。在温荷克，他任职于南非铁路公司（South African Railways）。

之后纽朱玛辞去铁路公司工作，专注于推翻种族隔离制度。

1950年代晚期，纽朱玛成为「西南非人民组织」前身、奥万博人民组织（Owambo People’s Organisation）的领导人，主导抵抗当局强制温荷克黑人搬迁的行动。那场运动最终引发警察镇压，有12名手无寸铁的百姓遭警察击毙，数十人受伤。

纽朱玛被控主导抵抗运动而被捕，1960年他流亡海外，在美国向联合国请求纳米比亚独立。

流亡海外的纽朱玛获选出任「西南非人民组织」领袖，他建立武装组织，并于1966年发动游击战企图推翻实施种族隔离制度的政府。

迫于纽朱玛等人十多年的压力，联合国安全理事会 1978年通过决议倡议停火和选举，之后又经过10年才与南非签定停火协议，1989年底举行选举。

「西南非人民组织」在选举中大获全胜，纽朱玛隔年3月上任。