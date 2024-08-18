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飓风厄尼斯托袭击百慕达 7成住户停电

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（法新社迈阿密17日电） 飓风厄尼斯托本周稍早袭击波多黎各之后，如今挟着强风豪雨侵袭百慕达（Bermuda），造成这个英国海外领地大规模停电，厄尼斯托目前正朝加拿大东岸方向移动。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，厄尼斯托（Ernesto）目前正「逐步远离百慕达」，但截至今天晚间仍引发剧烈的热带风暴天候。

美国国家飓风中心表示，厄尼斯托于当地时间凌晨5时30分登陆，最大持续风速达每小时137公里。它带来的降雨有可能导致岛上发生危及性命的山洪，特别是在低洼地区。

百慕达气象局今晚表示，「我们仍未脱离厄尼斯托暴风圈」，并补充说，百慕达「偶尔还是会有狂风骤雨」，整晚海象都会十分恶劣。

截至当地时间晚间6时，厄尼斯托位置在百慕达东北约136.8公里，预计将为当地带来175至225毫米的雨量。

百慕达电力公司Belco通报说，这个飓风导致近2万6000用户断电。换句话说，人口6万4000的百慕达有70%以上用户无电可用。

上传社群媒体的照片显示，倒下的树木造成马路无法通行，强风吹坏电线，道路也被大水淹没。

「皇家报」（The Royal Gazette）报导，部分主要道路封闭，巴士和渡轮也暂停服务。

百慕达的韦德国际机场（L.F. Wade International Airport）表示，机场将一直关闭至明天飓风离开。

美国国家飓风中心表示，厄尼斯托正向东北移动，预计今天就会缓缓离开百慕达，并于19日晚上来到加拿大东部省分纽芬兰（Newfoundland）以东附近。

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