飓风贝罗威力增强 成为2024年大西洋飓风季第一个飓风

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（法新社巴贝多首都桥镇29日电） 贝罗（Beryl）威力今天增强成为2024年大西洋飓风季的第一个飓风，在气象人员预测贝罗很快就会成为大风暴之下，加勒比海东南方大部分地区已加强防灾准备。

美国国家飓风中心（NHC）表示，贝罗目前位置在巴贝多以东约1160公里的大西洋上，6月30日晚间至7月1日抵达温德华群岛（Windward Islands）时将演变为「危险的大型飓风」。

美国国家飓风中心在最新公告中发布等级不一的警报，巴贝多达「警告」（warning）等级，圣露西亚（St Lucia）、圣文森及格瑞那丁（St Vincent and the Grenadines）和格瑞那达（Grenada）则是「注意」（watch）。

在巴贝多首都桥镇（Bridgetown），加油站出现排队的车流，民众涌入超市和杂货店采买食物、饮用水和物资。

在最高5级的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）飓风风力等级中，等级3以上就被视为大型飓风，风速至少达每小时178公里。

大西洋飓风季从6月初持续到11月下旬，而专家表示，飓风季才刚起步就有如此强大的风暴成形，极其罕见。

飓风专家劳瑞（Michael Lowry）在社群媒体X发文表示：「大西洋于7月第一周之前出现大型（3级以上）飓风的纪录，迄今只有5笔。贝罗将会是第6个，也是目前为止热带大西洋最早出现的一个。」