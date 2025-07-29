瑞士民众：中毒急救热线不能停

中国甘肃天水幼儿园铅中毒事件引发全国关注，家长奔波求援，却迟迟等不到权威诊断和及时处置。与此同时，在瑞士，逾十万民众正在签署联名请愿书，呼吁挽救全天候提供中毒咨询的热线服务Tox Info Suisse。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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请愿者指出，该机构一旦消失将带来严重后果。Tox Info Suisse于7月24日发布的新闻稿称，遇到紧急情况时，家长和受害者将无处求助。该热线的求助者中，约40%是育有5岁以下儿童的父母。届时医疗专业人士也将失去这一集中化服务的渠道。
在瑞士，Tox Info Suisse是全国统一的中毒急救热线，全年无休、全天候提供医学咨询。它既服务普通家庭，也为医生提供专业判断依据。日前逾十万瑞士民众签署联名请愿书，呼吁政府加大拨款，挽救这一“最后的求助之声”。
这份请愿书致函联邦内政与卫生部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)，要求政府为中毒中心长期提供拨款。Tox Info Suisse的负责人已邀请鲍姆-施奈德出席一场紧急磋商会议。
请愿者表示，必须立即讨论具体措施，以便在2025年8月底前筹集所需的110万瑞郎(约合人民币988万元)紧急援助资金，并落实中期拨款方案。
根据该机构自己提供的信息，尽管它承担着预防中毒、提供咨询和建立档案等方面的法定联邦职责，但目前联邦拨款仅占其总预算的10%。
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