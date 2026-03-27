饶舌歌手出身 35岁尼泊尔新总理就职

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（法新社加德满都27日电） 尼泊尔饶舌歌手出身的政治人物夏哈（Balendra Shah）今天宣誓就任总理。尼国去年9月发生年轻世代反贪腐的流血示威并推翻政府后，夏哈3月在示威后的首次大选大获全胜。

这位35岁的改革派领袖及他所属的全国独立党（Rastriya Swatantra Party, RSP）本月以推动青年参与政治改革为主轴，成功主导选战。

夏哈全身穿着黑色服装，搭配招牌黑色墨镜，在宣誓时说：「我，夏哈，谨以国家和人民之名，宣誓效忠宪法。」现场群众欢声雷动，高呼他的名字。

去年9月所谓Z世代示威的导火线，是当局的社群媒体禁令，最终演变为反贪腐运动，造成至少77人丧生，反映拥有3000万人口的尼泊尔长期面临的经济困境与民怨。

夏哈在3月5日选举胜出后，于宣誓前一天透过社群媒体以饶舌歌曲的方式，发表当选后的首份公开声明。

夏哈在歌中唱道「团结的力量，是我的国家实力」这首歌26日晚上在社群媒体及串流平台上线以来，点阅已近300万次。

全国独立党在275席的国会中囊括182席，夏哈自选后一直未公开发声。51岁的党魁兰米查内（Rabi Lamichhane）之前也是素有争议的电视主持人，当过副总理及内政部长，也是现任实力派国会议员。

夏哈发表饶舌歌曲后不久，看守总理、73岁的前首席大法官卡奇（Sushila Karki）透过电视向全国告别。过去6个月卡奇领导看守政府，她表示国家的未来掌握在年轻一代手中。

她说：「我有信心，在年轻领袖带领下，新政府将致力于消除贪腐、建立廉能治理、创造国内就业、推动经济发展与社会正义。」

卡奇曾下令调查去年对示威的镇压行动。她在昨天表示，调查报告将对外公布，但未透露进一步细节。

根据法新社取得的流出报告内容，调查委员会建议起诉前总理奥利（KP Sharma Oli），后者去年在动乱中被赶下台。

现年74岁的奥利曾4度出任总理，这次在自己选区中败给夏哈。

去年镇压示威时至少19名青年遇害，至今无人因这些死亡被定罪。

报告建议，前内政部长雷卡克（Ramesh Lekhak）以及前警察总长卡庞（Chandra Kuber Khapung）也应接受调查与起诉。

在63份完成的验尸报告中指48人死于枪伤，其中多数弹道击中胸部或头部。