香格里拉对话5月底举行 美中防长将会晤

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（法新社华盛顿24日电） 五角大厦今天宣布，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）将与中国国防部长董军会晤。北京当局23日与24日举行围台军演，向台湾的新任领导人发出讯号。

五角大厦表示，奥斯汀参加5月31日到6月2日举行的「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）时将与中国防长董军会面。香格里拉对话是让全球国防官员齐聚一堂的年度会议。

中国最近几天派出军舰与战机包围台湾，以测试其夺取岛屿的能力。在举行这波军演前，台湾的新任总统赖清德誓言捍卫台湾的民主。

自从奥斯汀4月与董军通话以来，外界广泛预期两人将会晤，这将是美中防长近18个月来的首次实质会谈。

美国总统拜登政府与中国一直在加强沟通以减缓摩擦，国务卿布林肯（Antony Blinken）上月也访问了北京与上海。

但双方的国防会谈一直处于停滞状态，直到中国国家主席习近平去年11月在加州与拜登举行峰会时，才同意恢复军事对话。

奥斯汀下周也将前往柬埔寨，与东南亚国家协会（ASEAN）防长举行会谈，并在法国结束他的访问，他在法国将与美国总统拜登一同纪念诺曼第登陆（D-Day）80周年。