马克宏促请欧美施压 迫俄罗斯接受停火提案

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（法新社巴黎15日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，欧洲和美国必须向俄罗斯施压，使其接受乌克兰停火协议。马克宏在声明中说，俄罗斯「并未给人诚�迪Ｍ�和平的印象」。

马克宏说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）正在将「战事升级」，并「想得到一切，然后再行谈判」。

他补充表示，为实现停火，（欧洲）必须与美国联手施加明确压力，俄罗斯也必须做出明确回应。

马克宏办公室在今天稍晚发表的声明中说，马克宏17日将与加拿大新任总理卡尼（Mark Carney）会面，讨论乌克兰战事与「其他国际危机」。

美国总统川普自1月重返白宫以来，一直强调希望结束这场长达3年的冲突，并与蒲亭达成引人注目的和解。

川普和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上个月在白宫公开翻脸后，乌克兰一直努力修补关系。乌方支持美国提出的30天停火协议，但俄罗斯尚未接受。

马克宏昨天接受法国地方报纸采访时表示：「这是一个关键时刻，因为如果俄罗斯不诚心致力于和平，川普总统将加强制裁与报复力道，这将彻底改变局势。」采访内容在今天晚间发布。

马克宏说，愿意在最终停火后为乌克兰提供保障的国家，例如法英等国，正加速制定安全计画。

马克宏表示，这将涉及各国在关键地点部署「数以千计兵力」，并展开培训计画，以「展现我们的长期支持」。

莫斯科坚决反对这种部署。