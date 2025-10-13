马克宏公布新内阁名单 外长财长留任、内政部长换人

（法新社巴黎12日电） 在经过马拉松式协商后，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天公布新内阁名单，阁员名单由新旧面孔组成，主要内阁职位基本维持不变。

这是法国总理勒克努（Sebastien Lecornu）第2次尝试筹组政府，以化解数月以来的政治危机，并在高度分裂的国会通过迫切需要的预算紧缩计画。

勒克努今天在社群平台X写道：「这是一个以使命为导向的政府，目标是在年底前为法国制定财政预算。」

勒克努必须在14日的最后期限前提交2026年预算草案，以确保有足够时间在今年结束前完成审议程序。

然而，法国政府正面临艰困挑战，在勒克努之前的两任总理都因削减开支措施而未能挺过国会不信任投票，被迫下台。马克宏重新任命数天前才请辞的勒克努回锅总理与组阁，也引发许多人不满。

根据总统府公布的内阁名单，巴霍（Jean-Noel Barrot）留任外交部长，劳工部长沃特兰（Catherine Vautrin）转任国防部长，马克宏紧密盟友勒斯鸠（Roland Lescure）出任财政部长，负责主导2026年度预算案的制定与协商。

马克宏去年为巩固权力提前举行立法选举，结果造成左中右无人过半的「悬峙国会」和极右派势力崛起，使法国陷入政治危机。

勒克努5日提出第一份内阁名单，但因延续旧班底、「缺乏新面孔」饱受各界批评，勒克努6日向总统递出辞呈。

尽管勒克努4日前才因内阁人事争议请辞，马克宏10日晚间再度任命他出任总理，引发众怒。

在今公布的新内阁名单中，巴黎警察局长努涅（Laurent Nunez）取代右派共和党的荷泰佑（Bruno Retailleau）出任内政部长，强硬派人士达马南（Gerald Darmanin）留任司法部长。

而丑闻缠身、预计明年将因贪腐指控受审的达提（Rachida Dati）则留任文化部长。

勒克努的新内阁能否安抚反对派仍有待观察，极左派「不屈法国」（LFI）明天将提出不信任动议，极右派「国民联盟」（National Rally）也将跟进，意味在本周结束前，法国新政府可能将面临一场惊险的信任投票。（编译：刘文瑜）