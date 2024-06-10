马克宏提前选举打击极右势力 法媒：一场豪赌

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（法新社巴黎9日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布提前举行立法选举，以打击极右势力崛起，这是他政治生涯中一场豪赌，将对他的政治遗绪产生决定性结果。

马克宏在向全国发表的演说中宣布，法国将选出新的国民议会（National Assembly），首轮选举将于本月30日举行，7月7日进行第2轮投票。

在他发布这项令人震惊的声明前，法国的极右翼政党国民联盟（National Rally）在欧洲议会大选中拿下的票数，是马克宏的中间派联盟的两倍多。

法国「解放报」（La Libération）今天的头版标题写道：「一场极端豪赌。」

马克宏在向全国发表的演说中指出，法国极右派政党共拿下近40%选票。

他说：「在这种情况下，我不能屈服…我不能表现得像是什么都没发生过。」

法国7月和8月将主办巴黎奥运，在此之前，马克宏阵营如今只有3周时间能在短暂且激烈的竞选活动中，从国民联盟手中收复失土。

法国的欧洲议会选举投票率估计略高于52%，马克宏的盟友希望吸引国内选民，来阻止极右势力崛起。

对马克宏来说，最佳情况是他的中间派联盟将收复在2022年立法选举中失去的绝对多数席位，并为他剩余3年的总统任期注入新动力。

最糟的结果则是国民联盟赢得多数席次，可能使其党魁门徒巴德拉（Jordan Bardella）在令人不安的「左右共治」中成为总理。巴德拉为3度参选的总统候选人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的门徒。

分析人士表示，介于两者间的情况是，马克宏的中间派将与传统的右翼共和党甚或是左翼社会主义者建立反极端主义联盟。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）