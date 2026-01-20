马克宏私讯川普 提议22日在巴黎召开G7峰会

（法新社巴黎20日电） 法国总统马克宏身旁人士证实，马克宏向美国总统川普发出「私人讯息」，提议22日在巴黎举办七大工业国集团（G7）峰会，且可以邀请俄罗斯、乌克兰、丹麦人到峰会场边。

川普（Donald Trump）已在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）公开这则讯息，其内容还提到马克宏（Emmanuel Macron）提议讨论格陵兰（Greenland）的争议。

川普扬言将自2月起对8个欧洲国家的商品加徵10%进口关税，理由是这些国家反对美国掌控丹麦自治领土格陵兰。马克宏做上述提议之际，欧洲正在考虑反制措施。

马克宏在讯息中表示：「我的朋友，我们在叙利亚议题意见完全一致。在伊朗议题上，我们可以一起成就大事。我不懂你在格陵兰议题上的作为。」

马克宏又指出：「我可以安排在达沃斯（Davos）之后，于22日下午在巴黎举行G7会议。」他指的是即将在瑞士达沃斯举行、川普预计出席的世界经济论坛（WEF）年会。

他补充道：「我可以邀请乌克兰人、丹麦人、叙利亚人和俄罗斯人到（会议）场边。」

川普与马克宏的关系昨天再度恶化。川普扬言对法国葡萄酒祭出200%关税，以回应法国有意婉拒参加他主导的「和平理事会」（Board of Peace）。

另一方面，川普昨天表示，他已同意在达沃斯就自己试图接管格陵兰一事与「各方」举行会议。

川普在真实社群发文写道：「我和北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）就格陵兰议题有过一次很好的电话会谈。」

「我同意在瑞士达沃斯与各方举行会议。」