马克宏访中 吁北京合作促俄乌止战及平衡贸易逆差

（法新社北京4日电） 法国总统马克宏出访中国大陆，今天在北京人民大会堂与中国国家主席习近平会面时，呼吁中国协助结束俄乌战争，并平衡中法双边贸易逆差。

这是马克宏上任后第4度访中，3天行程意在争取各方支持，以促使欧陆自二战以来最严重战火的俄乌冲突能止战，同时吸引更多中国赴法投资。

法国2024年与中国的贸易逆差扩大至460亿欧元（约新台币1.68兆）。

习近平与夫人彭丽媛在北京以盛大红毯仪式欢迎马克宏夫妇，现场除有礼兵列队，中方还在天安门广场鸣放21响礼炮，并有一排手持国旗的儿童参与迎接。

马克宏面带笑容步入宽敞会场，乐队演奏两国国歌时，他还向人群挥手并飞吻致意。

仪式结束后，马克宏对习近平表示，法国与中国必须克服「分歧」。

习近平也表达相应立场，呼吁中法全面战略伙伴关系在「新甲子」走得更稳更好。

两人会谈之际，正值国际社会重新努力斡旋结束近4年的俄乌战争，马克宏则主导推动一项与美国倡议相抗衡的和平方案，该方案因与俄罗斯诉求过于相近而广受批评。

马克宏告诉习近平：「我们必须持续为世界、乌克兰和其他受战争影响地区的和平与稳定而努力。」还说中法携手合作「至关重要」。

他说：「这场冲突对欧洲安全造成严重威胁，也关乎维护以法治为基础的国际秩序。」

习近平则强调，中方支持一切有利于和平的努力，将继续以自己的方式为危机政治解决发挥建设性作用。中方支持欧洲国家发挥应有作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

法国是明年七大工业国集团（G7）峰会主办国，马克宏也呼吁北京与G7合作，推动「更平衡、公平且以规则为基础的全球经济治理」。

另据中方发布的新闻稿，习近平强调无论外部环境如何变化，中法两国都应当始终展现大国战略眼光和独立自主，在彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，维护好中法关系的政治基础。

马克龙表示，两国保持密切高层交往，始终相互信任、相互尊重。法方重视对华关系，坚定奉行一个中国政策，愿持续深化法中全面战略伙伴关系。