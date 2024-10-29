马斯克为挺川普办抽奖引发争议 费城检方提告阻止

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（法新社华盛顿28日电） 美国费城检察长今天控告亿万富豪马斯克（Elon Musk）和他为支持共和党总统候选人川普所成立的政治行动委员会，以阻止马斯克在摇摆州赠送100万美元给已登记选民的活动。

马斯克本月稍早宣布，在11月5日投票日之前，每天都会送出100万美元（约新台币3200万元）给签署「支持言论自由与拥枪权」网路请愿书的选民，此举引发争议。

这桩针对马斯克和美国政治行动委员会（America PAC）的诉讼是由民主党籍地方检察官克雷斯纳（Larry Krasner）在宾夕法尼亚州法院提出。

克雷斯纳在声明中说：「费城地方检察官负责保护大众免于公共妨害和不公平的交易行为，包括违法抽奖活动…地方检察官也负责保护大众免于选举公正性的干预。」

民主党籍总统拜登（Joe Biden）在德拉瓦州提早投票后，被记者问到马斯克推出的抽奖问题。拜登开玩笑说：「告诉他我已经登记，100万美元！」他接着说，他认为马斯克的抽奖活动「非常不恰当」。

53岁的马斯克是电动车大厂特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）执行长，还拥有社群平台X。自他今年7月表态支持川普以来，已砸下重金、投入许多时间并发挥庞大影响力替川普助选。

据报导，现为全球首富的马斯克已捐赠1.18亿美元（约新台币38亿元）给他个人支持川普的政治行动委员会，这是一个用来筹募选举资金的组织。

他也出席宾州造势活动与川普同台，并在这个关键摇摆州亲自主持一连串市民大会。

马斯克曾支持民主党籍前总统欧巴马（Barack Obama），但近年愈来愈保守，他每天都在拥有2.02亿人追踪的X平台上发文拥护川普，并诋毁民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）。