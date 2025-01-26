马斯克力挺德国另类选择党 数万人示威抗议极右派

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（法新社哈雷25日电） 德国下个月将进行国会大选，数万民众今天集会反对极右派势力。

在此同时，美国科技亿万富翁马斯克（Elon Musk）再次支持反移民的德国另类选择党（AfD）。

属于极右派的德国另类选择党与川普一样反对移民、否认气候变迁、反对性别政治，并向其声称限制言论自由的政治建制派和主流媒体宣战。

数千德国另类选择党（AfD）支持者聚集在东部城市哈雷（Halle），美国总统川普的亲密盟友马斯克，透过视讯连线向他们表示，该政党是「德国未来最大的希望」。

最近几周，马斯克在其社群平台X发表支持德国另类选择党，以及英国等其他国家极右派政治人物的言论，震惊欧洲政界

马斯克本周也因在公开场合做出一个右臂伸直敬礼的手势，被质疑像是「纳粹礼」而引发关注，不过马斯克本人否认此一说法，并称这是抹黑。

马斯克向德国另类选择党的支持者说：「我认为即将在德国举行的选举非常重要。我认为这可能决定整个欧洲的命运，甚至是全世界的命运。」

德国另类选择党联合领导人韦德尔（Alice Weidel）在集会中微笑看着支持者高声呼喊表示赞同。

韦德尔表示，德国移民必须遣送回国。她说：「我们需要重置移民，方能在德国安全生活。」

于此同时，德国各地也出现反对德国另类选择党的抗议人潮。

规模最大的集会出现在柏林和科隆，警方将参与人数分别上调至3万5000人和4万人。柏林抗议民众的组织者声称，有10万人参加首都的抗议活动。

抗议者在柏林地标布兰登堡大门（Brandenburg Gate）前，用手机组成「民主光海」，并挥舞着「抵抗」字样。

在德国2月23日大选之前，德国另类选择党支持率约为20%，创下此党历史新高，甚至打破战后数十年来德国对支持极右派的禁忌。

主流保守派「基民／基社联盟」（CDU/CSU）以约30%的支持率领先，其中基民党（CDU）主席梅尔茨（Friedrich Merz）最有可能在选后出任总理。

在各种组织呼吁下，反对德国另类选择党的集会在约60个城镇举行，参与人数超出警方最初预期。

抗议活动和平结束，民众举着写有「纳粹滚蛋」或是「AfD并非另类选择」的标语。