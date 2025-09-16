The Swiss voice in the world since 1935

马斯克右派集会大谈煽动性言论 英相办公室抨击

（法新社伦敦15日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）的办公室今天谴责美国科技亿万富翁马斯克（Elon Musk），称他在英国大型极右翼抗议行动中使用「危险且具煽动性的语言」。

高达15万人本月13日涌上伦敦街头，参与由活动人士罗宾森（Tommy Robinson）发起、名为「团结王国」（Unite the Kingdom）的集会。

马斯克在演说中呼吁解散英国国会，并替换施凯尔的中间偏左工党（Labour Party）政府。

他还告诉群众「暴力即将来临」，以及「你要嘛反击，不然就是等死」。

施凯尔的发言人表示：「英国是一个公平、宽容且正派的国家，因此英国人民最不想要的，就是会让我们的街头出现暴力与恐吓的危险煽动性语言。」

抗议民众游行穿越西敏桥（Westminster Bridge），接着在唐宁街（Downing Street）附近集会，聆听来自欧洲和北美与极右派有关的人士发表演说。

马斯克当时在演说中表示：「我认为作为英国人是很美好的事，然而我看到的却是英国正在被摧毁，先是缓慢侵蚀，如今侵蚀加速，原因在于大规模且失控的移民。」

他补充说：「政府未能保护无辜的人民，包括遭到集体性侵的孩童。实在是不可思议，政府未能履行保护公民的职责，而保护公民正是政府的基本职责。」

马斯克呼吁更换英国政府。他说：「我们没有另一个4年，或无论下次选举是什么时候，那样太久了…必须有所作为。必须解散国会，并举行新的选举。」

抗议期间民众与警方爆发冲突，伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）表示有26名员警受伤。

警方今天表示，他们已对8人提出指控，罪名包括袭击紧急服务人员、造成实质身体伤害、袭警及公共秩序罪。

警方呼吁公众协助指认另外11名据信涉及这场骚乱的人士。

