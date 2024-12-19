马斯克插手英国政治 拟资助极右派政党引发关切

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（法新社伦敦19日电） 随着科技亿万富翁马斯克（Elon Musk）对英国政治的关注日益增强，外界对他与极右派激进国会议员法拉吉（Nigel Farage）拉近关系的担忧也随之上升。

美国总统当选人川普（Donald Trump）允诺，上任后将派马斯克执掌新成立的「政府效率部」（DOGE），人们担心世界首富马斯克可能会试图影响伦敦当局未来与华府的关系。

新崛起的反移民政党「英国改革党」（Reform UK）党魁法拉吉17日表示，他与马斯克会面，两人针对马斯克向他的政党捐款事宜进行讨论。

法拉吉投书「每日电讯报」（Daily Telegraph），自称他16日与拥有社群平台X的马斯克在川普位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）会面时，「谈到了金钱的问题」。

极端疑欧主义者法拉吉表示：「这方面的谈判将持续进行。」这番话可能会让执政的工党（Labour Party）和主要反对党保守党（Conservative Party）感到不安。

有报导指出，马斯克准备捐款给英国改革党的金额可能高达1亿美元（约新台币32亿6485万元），不过法拉吉告诉英国广播公司（BBC），他们并未讨论具体数字。

法拉吉还说，马斯克「形容工党与保守党基本上像同一个党，让我们毫不怀疑他站在我们这边」。

法拉吉提到，他们必须找到方法，确保任何马斯克的捐款「合法地透过英国企业」提供，但几个星期前出现的这个想法，已经让现任英国国会议员不寒而栗。