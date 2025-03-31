马斯克撒钱帮保守派拉票 试图左右威州最高院选举

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（法新社绿湾30日电） 世界首富马斯克（Elon Musk）今天在美国威斯康辛州登台演讲，试图让保守派法官在4月1日的威州最高法院选举中胜出，他甚至还向两位选民送出100万美元支票。

威斯康辛州预计4月1日选出该州最高法院一名法官，美国总统川普（Donald Trump）的顾问马斯克透过发钱和演说，试图让这场选举有利保守派法官薛默（Brad Schimel）。

薛默的对手是自由派的克劳福（Susan Crawford）。由于即将离任的法官是获民主党支持，如果薛默胜选，威斯康辛州最高法院将向右派倾斜；若由克劳福胜出，最高法院则将维持自由派倾向。

威斯康辛州是摇摆州，处于民主党与共和党的平衡状态中。马斯克主张，唯有威州最高法院倾向右派，才能保护支持川普的选区免受「杰利蝾螈」（Gerrymandering）及选举舞弊影响。杰利蝾螈是指以不公平选区划分来操纵选举，使投票结果有利于某方。

川普在去年总统大选赢得威斯康辛州，但明年11月举行下次国会期中选举前，威州可能会重新划定选区。

马斯克疾呼，4月1日的选举也是在为由哪党掌控联邦众议院投票；国会两党席次差距甚微下，威斯康辛州的席次有望决定谁是多数党。

马斯克说：「任一党控制众议院…很大程度上就是控制这个国家，进而引导西方文明进程。」

他自掏腰包涉足威斯康辛州最高法院选战，除了捐款给保守派候选人，他今天也在当地送给两位选民各1张100万美元支票。

马斯克也透过自己成立的「美国政治行动委员会」（America PAC），向签署请愿书反对「激进派法官」的威斯康辛州选民发送100美元。