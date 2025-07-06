马斯克组建新党 挑战美国单一政党体制

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（法新社华盛顿5日电） 曾是美国总统川普盟友的马斯克（Elon Musk）今天表示，他已在美国成立一个新政党，挑战这位科技亿万富翁所称的「单一政党体制」。

这位全球首富、也是2024年大选中川普最大政治金主的马斯克，曾领导所谓的政府效率部（DOGE），主导共和党削减支出与裁减联邦职位的计画，之后与川普激烈决裂。

马斯克因川普提出的大规模国内支出计画与他发生冲突，批评该计画将使美国债务激增，并誓言将全力反对支持该法案的国会议员。

如今，他创立了所谓的「美国党」（America Party），作为自己的政治架构，藉此实现这项目标。

这位SpaceX与特斯拉执行长在他拥有的社群平台X上发文表示：「当涉及以浪费与贪污让国家破产时，我们所处的其实是一个单一政党体制，而非民主制度。」

「今天，美国党成立，把你们的自由还给你们。」

他在X上问追随者：「独立纪念日是提出这个问题的完美时机，各位是否想自两党（有人甚至会说是单一政党）体制独立出来？我们应该创建『美国党』（America Party）吗？」

他今天宣布结果时表示，「你们以2比1的比例支持筹组新政党，你们将如愿以偿！」