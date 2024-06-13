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马斯克：多数特斯拉股东支持付他高薪

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（法新社纽约13日电） 美国电动车龙头特斯拉今天下午将召开年度股东大会，执行长马斯克昨晚称绝大多数股东投票批准他高达560亿美元（约新台币1兆8000亿元）的薪酬方案。

法新社报导，马斯克（Elon Musk）在社群媒体X平台发文表示：「两项特斯拉（Tesla）股东决议案目前皆以压倒性票数通过！」他指的是批准支付他天价薪酬，以及将特斯拉的公司注册地点从德拉瓦州迁至德州的决议案。

股东投票的正式结果尚未公布，不过马斯克已在X平台谢票，「谢谢你们的支持！」

特斯拉一直试图说服股东，批准马斯克的天价薪酬案。

为促使更多股东投票，特斯拉甚至发起类似抽奖的活动，随机选出15名参与投票的投资人，由马斯克和首席设计师范霍兹豪森（Franz von Holzhausen）亲自为他们导览位于德州奥斯汀（Austin）的特斯拉车厂。

2018年3月，特斯拉股东也曾以压倒性票数力挺马斯克的薪酬方案，但德拉瓦州法官今年1月宣布该方案无效。

颇具影响力的美国股东代理人顾问公司「机构股东服务公司」（ISS）及代理谘询公司Glass Lewis先前公开反对马斯克天价薪酬方案，ISS甚至批评这项提案「太夸张」。这两家公司表态后，今年表决的正反方票数差距预期将比2018年更接近。

对特斯拉持股逾7%的先锋集团（Vanguard）与持股约6%的贝莱德集团（BlackRock）等其他大股东并未发表评论。

其他投资者，包括负责管理挪威主权财富基金的挪威央行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）、加州教师退休基金（California State Teachers’ Retirement System, CalSTRS）则表明会投下反对票。

加州教师退休基金投资长爱尔曼（Chris Ailman）告诉美国财经频道CNBC，他认为马斯克「非常杰出」，但当前要给他的薪酬方案实在「荒谬」。

股东结束投票前夕，美国投资研究机构CFRA Research分析师尼尔森（Garrett Nelson）婉拒猜测结果，但预测马斯克是否能获够多投资机构支持将是关键，而占特斯拉投资者4成的散户预计会支持马斯克。

马斯克也不乏大咖相挺，亿万富豪投资家巴龙（Ron Baron）便坚定不移力挺他。

巴龙发表公开信说：「股东应扪心自问：有或没有马斯克，哪一种情况对特斯拉更好？对巴龙资本（Baron Capital）而言，我们的回答非常清楚肯定：特斯拉有马斯克比较好，特斯拉就是马斯克。」

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