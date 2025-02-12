马斯克：联邦政府若不削减开支 美国恐破产

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（法新社华盛顿11日电） 受到美国总统川普任命负责删减联邦政府成本的科技亿万富翁马斯克（Elon Musk）今天表示，美国如果不删减开支，将走上「破产」一途。

执掌政府效率部（DOGE）的马斯克在白宫和川普共同发表谈话时，特别提到美国上个财政年度财政赤字高达1.8兆美元，且所要支付的国债利息极为高昂。

他告诉媒体，华府「别无选择」只能出手削减联邦开支，还说「这是必要之举」。

川普近几周来发布一连串命令，旨在削减联邦开支。他大刀阔斧的计画等于让部分联邦机构关门大吉、职员回家吃自己，所作所为的合法性已引发质疑，掀起一连串法律战，更有些诉讼是寻求挡下反对派人士口中形容的非法夺权。

与此同时，马斯克团队则是穿梭于各大联邦机构、冻结援助计画，并力推削减人力。

一道概述政府效率部职权的行政命令，钜细靡遗地描述联邦人事削减计画内容，包括限制各大机关于每4人离职才能补进1人。

这道命令也要求机关首长在填补悬缺时，需先与政府效率部商量。

被记者问及如何回应外界批评时，马斯克表示，美国选民投票支持「政府大幅革新」，而这正是川普在造势活动上提过的议题。

鉴于马斯克同时握有太空探索科技公司（SpaceX）和电动车大厂特斯拉（Tesla），被问及潜在利益冲突时，他说将尽可能寻求公开透明。

马斯克的职务之所以面临批评，其中部分原因是他旗下的公司与美国政府有着规模庞大的合约。

政府效率部改革团队可以透过美国财政部取得敏感数据，此事也引发批评人士的高度关注。