马杜洛偷走大选 委内瑞拉民众绝望

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（法新社卡拉卡斯29日电） 数以千计愤怒的委内瑞拉民众今天走上街头，他们撕毁总统马杜洛的海报，抗议「大选被偷走」。一个支持反对派的游行队伍从佩塔雷（Petare）贫民区出发，在倾盆大雨中抵达市中心，国民警卫队动用催泪瓦斯驱散人群。

效忠马杜洛（Nicolas Maduro）的选举委员会宣布马杜洛在28日大选中赢得第3个任期后，民众上街抗议，表达他们内心的绝望。

委内瑞拉石油资源丰富，却深陷经济危机。人民对于多年粮食短缺、家庭收入减少，以及被批为独裁的左翼政府厌倦不已。

民调预测反对派会在这次大选中取得压倒性胜利，反对派也宣称攫获了2/3以上选票。

不过国家选举委员会（National Electoral Council, CNE）宣布马杜洛赢得51%选票，龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）的得票率为44%。

忠于马杜洛的委内瑞拉法院禁止人气颇高、和蔼可亲的反对派前议员马查多（Maria Corina Machado）参选总统后，由龚萨雷斯代她出征。

委国法院以贪污罪名禁止马查多担任公职15年，但她喊冤说这项罪名子虚乌有，许多民众也认为指控不实。

委内瑞拉多数民众每月只能靠着少少的钱过活，还得忍受粮食、肥皂和卫生纸等基本生活用品短缺。

22岁选民费雪（Melanie Fiser）拒绝接受官方发布的选举结果，她愤怒地表示「这场选举在昨晚被抢走了」。

费雪说，龚萨雷斯才是这场大选的真正赢家，她说她已经受够了仰赖政府发放食物的困苦生活。

费雪说：「我不要援助。我要马杜洛下台。」示威群众也在反覆高呼的口号中，表达了同样的想法。