马杜洛血洗警告下 委内瑞拉举行总统大选

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（法新社卡拉卡斯28日电） 委内瑞拉今天举行总统大选，由选民抉择是让现任总统马杜洛继续执政，还是改推反对派候选人龚萨雷斯上台。马杜洛曾扬言，若败选，可能有一场「血洗」行动。

法新社报导，民调显示，马杜洛（Nicolas Maduro）有可能败选。

进一步推升外界疑虑的，还包括加拉加斯（Caracas）当局于最后一刻阻挠数名国际观察员入境。受阻入境的包括委内瑞拉4位前总统，他们搭乘的飞机26日滞留在巴拿马机场。

61岁马杜洛遭控升高威权主义气氛，不仅关押异议人士，还骚扰反对派。

马杜洛在今天的大选寻求赢得第3个6年任期。委国曾经为富裕的石油国家，国内生产毛额（GDP）却在10年内缩水了80%，境内3000多万公民有700万人被迫远走他乡。

根据多份独立民调，马杜洛的支持率远远落后挑战者龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia），但马杜洛可以仰赖以下三点：效忠于他的军方领导层、有利于他的选举制度，以及完善政治庇护体制下的各大国家机构。

前几天，马杜洛曾表示，这次选举结果将决定国家究竟是进入「和平或战争」时期。

他在造势大会上说：「如果大家不希望委内瑞拉陷入法西斯分子所制造的血洗、自相残杀内战局面，那么让我们保证替人民取得最大的成功、最大的选举胜利。」

这些言论引起巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等外国领袖的谴责，鲁拉说：「马杜洛必须学会一件事：赢了就留下来，输了就得走。」

但分析人士告诉法新社说，马杜洛不太可能承认败选，特别是他的政府在国际刑事法院（International Criminal Court）正在进行的侵犯人权调查中，并未获得豁免的保证。（译者：纪锦玲）