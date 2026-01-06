马杜洛被捕 委内瑞拉侨民观望：没有人会急着回家

afp_tickers

3 分钟

（法新社波哥大5日电） 美军逮捕委内瑞拉总统马杜洛后，1名美国高阶外交官形容委内瑞拉未来展现新曙光。但在马杜洛亲信掌权的临时政府以及经济疲软之下，委国侨民对于返乡之路都抱持观望。

对过去10年间因经济崩溃与政治压迫而逃离家园的800万委内瑞拉人来说，今天看到马杜洛（Nicolas Maduro）被押解到纽约法院，虽然感到欣慰，但想到他的亲信仍把持政权，这份喜悦也大打折扣。

马杜洛下台的消息最初在侨民间引发欢腾。许多人忆及在其专制统治下所经历的苦难，以及与家人分离的日子时，不禁哽咽。尽管多数人表示，梦想有朝一日能重返故乡，但他们也坦言，目前并不打算立刻打包返国。

多数人提到，委内瑞拉破败不堪的经济，是他们选择继续在国外打拚并汇款回乡的主因。

也有部分人表示，仍然害怕委国的安全体系，特别点名在马杜洛被推翻后，巡逻首都卡拉卡斯（Caracas）、取缔庆祝群众的亲政府武装团体。

自2019年起旅居哥伦比亚的委内瑞拉社会学家及人权运动人士波利瓦（Ligia Bolivar）表示：「委内瑞拉并未政权更迭，也没有进入过渡阶段。在这种情况下，没有人会急着回家。」

马杜洛的副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）今天宣誓就任代理总统，领导的临时政府内，强硬派内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）及掌握极大权力的国防部长罗培兹（Vladimir Padrino Lopez）都留任。

美国总统川普将委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）排除在过渡进程之外，许多委国人对此特别震惊。

欧洲联盟今天强烈要求，任何委内瑞拉的过渡方案都必须纳入马查多，及2024年委内瑞拉总统大选时代替马查多参选的龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）。