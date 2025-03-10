马来西亚推动CCUS法案 寻求成为碳捕集全球领导者

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（法新社吉隆坡10日电） 马来西亚国会上周通过1项法案，目的是帮助该国成为碳捕捉、再利用与封存领域的「全球领导者」。这项技术被认为有助减少导致全球暖化的温室气体排放。

这项法案为所谓的「碳捕捉、再利用与封存」（Carbon Capture, Utilisation and Storage，CCUS）提供法律框架。

马来西亚政府表示，CCUS技术预计在2050年底前成为关键经济趋动力，总价值可达2500亿美元，还可提供数以10万计的工作机会。 CCUS技术的目标是消除燃烧化石燃料发电以及工业制程所产生的碳排。这项技术可在排放源头捕捉碳，并将碳永久储存在各种地下环境中。

这项技术不仅受到包括重工业、石油与天然气产业在内的高碳排产业推崇，联合国（UN）政府间气候变迁问题小组（IPCC）也将其视为难以脱碳产业可采用的解决方案之一。

然而，部分科学家和环保人士认为，CCUS技术形同让企业继续燃烧化石燃料的许可证。他们对其成本和技术复杂性提出质疑，也担忧成效有限。

马来西亚经济部长拉菲兹（Rafizi Ramli）认为，这项法案将协助该国应对气候变迁，同时强化马来西亚作为「区域低碳技术领先者」的地位。他说，CCUS技术还可提供「新的经济成长来源」。

拉菲兹表示：「这将使马来西亚成为CCUS技术的全球领导者。目前只有挪威可以成功有效地利用这项技术。」

马来西亚认为自身尤其适合发展CCUS技术，部分原因是该国拥有大量估竭的油藏，可用来储存捕捉到的二氧化碳。

法案中在离岸地区进口并永久储存二氧化碳的相关规范，将于3月31日正式生效。

不过，这项法规仅适用于马来西亚半岛，和位于婆罗洲（Borneo）马来西亚领土沿岸的纳闽联邦直辖区（Federal Territory of Labuan）。

马来西亚东部的沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）则要求被排除在外，以赋予其更大的经济自主权。