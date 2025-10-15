马达加斯加国会弹劾总统 军方接管政权

（法新社马达加斯加安塔那那利佛14日电） 历经数周大规模反政府示威后，马达加斯加精锐军事部队CAPSAT今天表示，在国会投票弹劾总统拉乔利纳后，CAPSAT已接管这个印度洋国家的政权。

倒戈加入示威者行列的CAPSAT周末宣布从拉乔利纳（Andry Rajoelina）手中夺下政权后，首都安塔那那利佛（Antananarivo）街头涌现欢呼的人潮。

马国总统府痛批这是一场「未遂政变」，坚称据信已潜逃出国的拉乔利纳正在一处「安全地点」躲避，而他「仍可完全行使总统职权」。

这波抗议主要是由年轻示威者发起，最初聚焦于这个贫困国家长期停电和缺水问题，随后演变成针对总统与执政精英阶层的反政府运动。51岁的拉乔利纳拒绝下台。

CAPSAT指挥官兰德里亚尼里纳上校（Col Michael Randrianirina）在总统府外宣读声明，宣布暂停施行宪法。

他说，一个由陆军、宪兵和国家警察组成的委员会将暂代总统职务，几天后将成立文人政府。 兰德里亚尼里纳向法新社证实：「我们已经接管政权。」

CAPSAT军官乘坐装甲悍马车与皮卡车巡经首都返回基地，数以百计士兵列队迎接。街边群众挥手欢呼，还有人驾车跟随车队，鸣按喇叭庆祝这场「胜利」。

在市政厅外欢庆的41岁民众拉科托曼加（Baovola Zanarison Rakotomanga）说：「我们太高兴了！我们苦了这么久…希望现在能团结一致、向前迈进。」 在军队宣布接管政权前不久，马达加斯加国会以130票赞成、超过国会163席的2/3门槛，通过总统弹劾案。拉乔利纳一度发布法令，试图解散国会来阻止投票。

马国总统府声称这场投票「完全没有法律依据」，不过宪法法院随后确认了弹劾的合法性，并承认兰德里亚尼里纳为临时领导人。

有报导指出，拉乔利纳已在法国协助下离境。拉乔利纳昨晚在全国谈话中表示，自己身处「一个安全地点，以保护性命」。 他并未透露自己所在位置，但有消息说他可能前往杜拜。

拉乔利纳明确表示自己不会下台，还说他正在「寻找解决政治危机的办法」，不会让这个贫困国家「自我毁灭」。（编译：刘文瑜）