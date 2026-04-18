驻黎巴嫩法籍维和士兵遇袭身亡 疑真主党犯下

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（法新社巴黎18日电） 法国总统马克宏表示，在黎巴嫩值勤的联合国（UN）维和部队成员今天遭到攻击，有1名法国士兵死亡及3人受伤，这场攻击似乎是黎巴嫩武装组织真主党所为。

马克宏（Emmanuel Macron）在社群媒体平台X发文指出：「一切迹象显示，真主党（Hezbollah）要为这起攻击负责。」他并要求黎巴嫩当局逮捕凶手。

法国总统府另表示，马克宏与黎巴嫩总统及总理通话，要求对方「保证联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）士兵的安全」。

美国和以色列2月28日打击伊朗、掀起中东战争后，伊朗支持的真主党和以色列在黎巴嫩的交战是战线之一，双方已对战6周，当地联合国维和部队也一再遭到攻击。以黎两国16日同意停火10天进行停战协商。

联合国部队在黎巴嫩南部靠近以色列边界地区巡逻，这里正是以色列和真主党交战区。

3月已有3名印尼籍维和部队成员遇袭身亡，根据联合国初步调查，其中1人死于以色列战车炮火，其余2人死于1个应急爆炸装置，很可能是真主党所埋设。

法国国防部长沃特杭（Catherine Vautrin）在X发文表示，今天遇害的法籍士兵是在前往联合国部队的1个哨所途中遭遇1群武装分子「埋伏」近距离枪击，这个哨所因附近战斗已有数天无法接近。