骇客报复美军事打击 突袭医疗巨擘史赛克窃数据

（法新社华盛顿11日电） 与伊朗有关的骇客组织「韩达拉」（Handala）今天声称对美国医疗技术巨擘史赛克公司（Stryker）发动网路攻击，并窃取50TB的数据，以报复美军对伊朗的军事打击。

韩达拉透过声明表示：「我们的重大网路行动已完全成功执行。」

韩达拉声称这次骇客攻击是为了报复「伊朗米纳布（Minab）学校遭遇的残酷攻击」，当局称这起事件造成超过150人丧生。

该组织还说，这也是为了报复「针对『抵抗轴心』（Axis of Resistance）基础设施的持续网路攻击」。「抵抗轴心」指的是由德黑兰支持的武装团体组成的松散联盟。

韩达拉表示，所有被窃取的数据「现已掌握在世界自由人民手中」，还向所谓「犹太复国主义领袖及相关游说团体」发出警告，并补充说：「这仅仅是网路战新篇章的开始。」

史赛克公司透过声明表示，由于受到网路攻击，公司的「微软（Microsoft）环境正经历全球性网路中断。我们没有发现勒索软体或恶意软体的迹象，并认为事件已获得控制」。

自美伊开战以来，韩达拉已多次声称对以色列基础设施发动攻击，特别是宣称拥有耶路撒冷监视器的「完全存取权」。

以色列资安公司Check Point网路情报主管麦辛（Gil Messing）在谈到韩达拉时说：「他们是与伊朗政权有关最恶名昭彰的组织。我们已追踪他们多年。」

谷歌公司（Google）威胁情报部门今年稍早发布的一份报告指出，韩达拉的恶意活动「主要由骇客攻击与泄密行动组成，但日益结合肉搜及旨在散播恐惧、不确定性和怀疑的策略。」

史赛克公司创立于密西根州卡拉马朱（Kalamazoo），是一家全球医疗器材巨擘，拥有约5万6000名员工，2025年营收达250亿美元，产品范围从骨科植入物、手术器械到病床和机器人手术系统等。