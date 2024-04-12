高层拟放宽碳抵换 SBTi基层员工盼收回成命

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（法新社巴黎11日电） 为企业碳排把关的世界权威机构SBTi，高层近日一项决策遭批大开倒车、形同为企业「漂绿」，让内部的基层员工也盼他们能收回成命。

SBTi在9日做出决定遭到猛烈抨击，被讥为企业「大开漂绿巧门」，SBTi基层希望收回成命。

专家表示这恐对SBTi的信誉造成不可逆的损害。SBTi与联合国全球契约组织（UN Global Compact）及世界自然基金会（WWF）合作，犹如评估企业净零排放计画的黄金标准。

致函给SBTi执行长和董事会的陈情信写道：「我们随时准备好要力挺一切努力，以确保SBTi不会沦漂绿平台。目前SBTi过分被游说团体牵着鼻子走，以致出现潜在利益冲突、不遵守现有治理程序。」

信中还称「如果我们的忧心未获解决，SBTi工作人员将别无选择，只能采取进一步行动」；但并未详细说明何谓进一步行动。

陈情信是由「标的验证团队、标的营运团队、技术、公关、资讯科技及其他几个部门的负责人」连署。

SBTi获得「贝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）和「宜家家居」（IKEA Foundation）等单位资助。

SBTi于9日发出的声明，一改先前反对拿碳抵换额度抵免「范畴三」碳排的立场。范畴三内的供应链排放占多数公司碳足迹的最大比例，某些情况下可能会超过90%。

「碳抵换额度」是由减少或避免排放的专案项目，诸如使用再生能源、植树、保护森林等所产出额度，用来卖给企业寻求抵销运营产生的碳排。

虽然SBTi理事、全球商业气候联盟（We Mean Business Coalition）执行长门帝卢斯（Maria Mendiluce）认为9日的决策能为企业减排带来更多创新及投资，但批评者表示这无疑是给企业一张放肆排碳的通行证而不再致力减碳，惯称的「碳中和」意涵变得益发有争议。

按SBTi说法，有超过4000家企业与金融机构将自身的净零排放计画提交给他们认证。