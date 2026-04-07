高市早苗：正安排与伊朗总统通话

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（法新社东京7日电） 中东战火延烧，日本首相高市早苗今天表示，正着手安排与伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）进行电话会谈。

高市早苗在参议院预算委员会中表示：「我记得我昨天说的是，我们正在安排与伊朗总统进行通话…我们必须同时与美国和伊朗保持沟通，因此我们正寻求与两国总统通话。」

东京当局稍早表示，伊朗已释放一名自1月起遭拘留的日本国民。日本共同社（Kyodo News）报导，此人据信是日本放送协会（NHK）的德黑兰分局长。

东京方面表示，日本外务大臣茂木敏充已于日本时间6日晚间与伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）通话。

日本外务省表示，茂木敏充对「（伊朗与波湾国家之间）报复性攻击持续延烧，表达严重关切，并重申日本一贯立场，认为尽早缓和局势至关重要」，声明中也提到：「此外，他敦促伊朗诚心参与相关国家目前正进行中的外交斡旋。」

日本是全球第5大石油进口国，有逾9成石油、1成液化天然气（LNG）进口自中东地区。

美国总统川普（Donald Trump）昨天再次批评北大西洋公约组织（NATO）盟国及韩国、澳洲和日本未协助参与对伊朗的战事。