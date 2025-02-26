高雄外海划设操演区 国防部严厉谴责中共

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（法新社台北26日电） 国防部表示，中共22架次军机上午起逾越中线及延伸线，更公然违反国际惯例，无预警在距高雄、屏东外海约40�纱�海域划设操演区，宣称将进行「射击训练」。国防部表达严厉谴责，并监控警戒、适切应处。

国防部今天下午发布新闻稿指出，自上午8时42分起，陆续侦获中共歼-11、空警-500等各型主、辅战机及无人机计32架次出海活动；其中22架次逾越中线及其延伸线，进入台湾北部及西南空域。

中共期间更公然违反国际惯例，无预警在距台湾高雄、屏东外海约40�纱�海域划设操演区，宣称将进行「射击训练」。对此国防部表达严厉谴责，并即时检派海、空及陆岸兵力监控警戒、适切应处。

中共在国际航道，无预警以临时无线电广播方式，宣布将于特定区域内进行「射击训练」，此举不但对国际飞航、海上船只的航行安全造成高度危险，更是对区域安全稳定的公然挑衅。在全球正致力于和平的此刻，中共此举与其一再宣称「相互尊重」、「共筑繁荣」等「和平共处」原则完全背道而驰。

国防部指出，中共日前于越南、澳洲外海进行射击训练、对菲律宾展开军事威慑等各种破坏现状的行径，适足证明中国已是当前台海及印太区域和平稳定唯一、且最大的威胁。国军将持续戮力建军备战，严密掌握台海周边情势，以确保国防安全。