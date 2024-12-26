黎南以军持续造成破坏 联合国驻黎巴嫩临时部队称令人忧心

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（法新社贝鲁特26日电） 以色列和黎巴嫩民兵组织真主党之间的停火协议已于上月底生效，然而，联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）今天对以军在黎南地区造成「持续」破坏表示忧心。

停火协议11月27日起生效，结束以色列和真主党（Hezbollah）自加萨走廊（Gaza Strip）战争爆发以来，持续超过1年的敌对状态，但双方自此之后都曾指控对方违反协议。 根据停火协议，联合国驻黎巴嫩临时部队和黎巴嫩部队将在靠近以色列边境的黎国南方重新部署，以军则须在60天内撤离这个地区。

联合国驻黎巴嫩临时部队今天发表声明说，「以色列国防军（IDF）在黎南居住区、农地和道路网络持续造成破坏，这令人担忧」。

声明补充说，以军行径「违反第1701号决议」。联合国安全理事会通过的1701号决议，结束以色列与真主党在2006年的前一场战争。

联合国驻黎巴嫩临时部队再次呼吁以军「及时撤出」黎巴嫩，以及「完全落实1701号决议」。

1701号决议指出，只有黎巴嫩部队和联合国驻黎巴嫩临时部队可以派遣到黎南地区，并呼吁以军撤离黎巴嫩领土。尽管黎南地区存在政府军，但实际上受到真主党控制。