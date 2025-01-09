黎巴嫩军队总司令奥恩当选总统

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（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩国会今天举行总统选举，军队总司令奥恩在第2轮投票中当选，结束这个危机四伏、受战争打击中东国家逾两年总统悬缺的状态，也凸显伊朗支持的真主党影响力已遭削弱。

主要候选人在今天稍早的首轮投票中未能取得当选所需的多数选票。第2轮投票后，国会议长柏瑞（Nabih Berri）宣布奥恩（Joseph Aoun）在128席国会中拿到99票时说：「本席宣布，奥恩当选总统。」

在当选之后对国会首度发表演说时，奥恩表示，黎巴嫩将迈入新阶。

他说：「今天，黎巴嫩史上一个崭新阶段开始了。」奥恩同时表示，他将会很快针对任命新首相召集国会协商。在以色列与什叶派基本教义政治和军事组织真主党（Hezbollah）爆发灾难性战争之后，他矢言武器将由「国家垄断」。

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）在社群平台X发文欢迎奥恩成为黎巴嫩领导人。

他写道：「我期盼这个选择将有助于稳定、有助于黎巴嫩及其人民更美好的未来，并且有助于睦邻关系。」

伊朗驻黎巴嫩大使馆也对奥恩当选表示欢迎，在X上的发文写道：「我们为奥恩将军当选向兄弟般的黎巴嫩表达祝贺之意…我们期盼在不同领域上，都能以符合我们国家共同利益的方式开展合作。」