黎巴嫩总统谴责以色列空袭破坏停火努力

afp_tickers

分享

1 分钟

（法新社贝鲁特19日电） 黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天谴责以色列对黎巴嫩进行的最新打击，称这些「杀戮和破坏构成危险的局势升级」，阻碍中东停火。

以色列军方今天稍早发布声明证实，昨天深夜起对黎巴嫩南部多个地区的真主党（Hezbollah）恐怖分子及其设施发动攻击。

这场对黎巴嫩南部和东部的打击行动，已造成至少18人死亡。

黎巴嫩总统府在声明中说：「这实际上攻击的是，目前为了达成停火及结束战争，而持续进行的一切努力。」