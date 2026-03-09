黎巴嫩逾50万人逃亡 以军遭控对住宅区投白磷弹

afp_tickers

（法新社贝鲁特9日电） 国际组织人权观察（Human Rights Watch）今天指控，以色列上周在黎巴嫩南部一座城镇的住宅区「非法」使用白磷弹。

这家总部位于纽约的人权组织在报告中表示：「以色列军队于2026年3月3日，对黎巴嫩南部城镇约莫尔（Yohmor）的民宅，非法使用以火炮发射的白磷弹。」 人权观察还表示，已「核实并定位7张影像，显示空中爆裂的白磷弹投向该镇的住宅区，且民防人员正扑灭至少两栋民宅与一辆汽车的火势」。 白磷弹一旦与氧气接触便会燃烧，军事上常用来产生掩护烟幕或作为战场照明之用。但这种弹药也可作为燃烧武器使用，可能引发火灾，并造成严重烧伤、呼吸道损伤、器官衰竭甚至死亡。 尽管2024年曾达成停火协议，以色列仍持续针对真主党（Hezbollah）进行打击。以色列自上周起，对黎巴嫩各地发动多波空袭，并在遭这个伊朗支持的组织攻击后向边境地区派遣地面部队。 此后，以色列军队多次要求居住在利塔尼河（Litani River）以南的居民撤离。利塔尼河距以色列边境约30公里。 黎巴嫩当局表示，以色列的攻击已造成至少394人丧生，并有超过50万人被列为流离失所者。