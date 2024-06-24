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黎巴嫩首都民众不畏战争威胁 歌照唱舞照跳

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（法新社贝鲁特23日电） 黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）晚上的时尚街区，酒吧内喧嚣与欢笑融为一体，民众似乎无惧于国境南部与以色列的冲突，对于全面战争的威胁，歌是照唱舞也照跳。

未透露姓氏的财务顾问艾利（Elie）在贝鲁特一间酒吧说，「我已经40岁了，每年他们都告诉我说今年夏天将会爆发战争。」

艾利受访表示，「我们在街上看到的，与我们在媒体上听到的不同」，「外国媒体的报导让大家认为黎巴嫩正处于战争之中」。

自去年10月7日以色列和巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争以来，黎巴嫩的真主党（Hezbollah）几乎每天都在边境与以色列交火，真主党向来是「哈玛斯」的盟友。

以色列11日击毙黎巴嫩真主党高阶指挥官后，双方在边境的紧张局势已经持续接近两周。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）警告将会发生一场「超乎想像」的灾难，法国和美国一直企图缓和紧张局势。

以色列外交部长卡兹（Yisrael Katz）日前表示，真主党将在「全面战争」中被摧毁，该国军方已核准「攻击黎巴嫩的行动计画」。

真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）翌日回应说，如果爆发全面战争，以色列「没有一个地方」可幸免于该组织的攻击。

在以酒吧闻名的贝鲁特街区，五彩缤纷的灯光亮起，酒杯叮当作响，顾客们随着DJ卖力播放的阿拉伯与西方流行混音歌曲起舞。

艾利说黎巴嫩没有任何改变，他们可是经历了2006年以色列与真主党之间的战争。

他说，「在过去所有危机中，无论是新冠疫情大流行还是（2020年夏天）贝鲁特港口爆炸，人们都继续在街上待到很晚。」

据联合国表示，虽然超过9万5000名黎巴嫩人因以色列边境周围冲突流离失所，但战争幽灵并没有阻止黎巴嫩其它地区人们的正常生活。

以销售玩具维生的马赫洛夫（Mira Makhlouf）说，「我们活在当下、不管未来。大家当然会害怕，但我们有上帝作为依靠。」

马赫洛夫说黎巴嫩人喜欢派对，如果全面战争爆发，她也无意离开这个国家。

虽然黎巴嫩每年夏天举办的最大型活动，今年因为南部冲突而取消，但有些团体还是选择照样进行。

阿拉伯歌手纷纷涌向黎巴嫩，6月中旬埃及流行歌手安默．狄亚布（Amr Diab）在贝鲁特举行的演唱会，就吸引了超过2万人参加。

部分国家警告民众不要去黎巴嫩旅游，但很多外国人仍继续前往当地参加夏季庆典。

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