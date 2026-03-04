黎巴嫩：以色列空袭住宅大楼5死 贝鲁特饭店遭击中

（法新社贝鲁特4日电） 黎巴嫩国营媒体今天说，以色列空袭击中贝鲁特一家饭店，还攻击黎巴嫩东部一处住宅区大楼，造成该大楼5人罹难及15人受伤，还有3人失联。

此时正值以色列宣布展开大规模空袭，回应伊朗支持的激进组织真主党发射飞弹及无人机的攻击。

黎巴嫩国营媒体指出，以色列袭击目标包含位于黎巴嫩东部、距边境甚远的巴贝克（Baalbek）一栋建筑，以及至今尚未遭受战火波及的贝鲁特某地区一间饭店。

另外，稍早在贝鲁特南方的阿拉蒙（Aramoun）及沙迪雅（Saadiyat），这两个并非真主党的传统势力范围的城镇也遭到攻击。黎巴嫩卫生部表示，以色列空袭造成6人死亡、8人受伤。卫生部强调，这一数字仅为「初步统计」。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）指出，阿拉蒙遭击中的是一栋住宅大楼。法新社记者在现场看到救难人员正从现场救出民众。

目前尚不清楚这些城镇及巴贝克的实际袭击目标为何，但黎巴嫩国家通讯社表示，巴贝克一处住宅大楼有5人罹难。

黎巴嫩国家通讯社还说，另有15人受伤，还有3人失联。

对于这起攻击，巴贝克市长表示，遭袭击大楼内仅有平民居住。

以色列军方尚未立即回应。不过，以军早先已宣布对黎巴嫩南部真主党发动「大规模空袭」。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Ghebreyesus）表示，黎巴嫩的死者中有3名救护人员，另有6人在救助爆炸伤者时受伤。

同时，以色列北部部分边境地区响起空袭警报。

以色列军方声明表示，「有多枚从黎巴嫩射来的飞弹遭拦截」，并通报无人伤亡。