黎巴嫩：以色列袭南部城市泰尔至少酿7死

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（法新社贝鲁特28日电） 黎巴嫩当局表示，以色列今天空袭南方沿海城市泰尔，造成至少7人丧命，而以军行动前后都发出警告，要求居民立刻撤离当地。

黎巴嫩卫生部指出，以色列敌军今天上午击中泰尔（Tyre）市中心一栋建筑，导致「7人身亡及另外17人受伤」。

法新摄影记者看到，急救人员赶忙将一名幸存者用担架抬上救护车，其他救援人员在有座公寓大楼倒塌的现场致力扑灭还在闷烧的大火。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）表示：「以色列对泰尔市发出警告后，敌机展开其首波攻势，并锁定一栋公寓大楼。」国家通讯社稍后又报导，泰尔遭遇「一连串袭击」。

今天稍晚，以色列军方要求泰尔市中心部分地区居民立刻撤离，警告以军将攻击位于当地的黎巴嫩政治与军事组织真主党（Hezbollah）目标。

泰尔上周遭到以色列猛攻，市中心大片区域化为废墟。

黎巴嫩当局今天也提到，已就以色列空袭上周在黎国南部杀害3名记者一事，向联合国安全理事会提出申诉。

黎巴嫩外交部在社群媒体X平台透过声明宣布，黎方已就「以色列最近针对黎巴嫩南部哈士巴雅（Hasbaya）及奥沙（Ouzai）地区的记者和媒体设施进行攻击」向安理会提出相关申诉。

这份声明还说，「以色列一再把媒体人员当作攻击目标是战争罪」，且以色列必须因此「受到究责与惩罚」。