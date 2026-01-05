龚萨雷兹：马杜洛被捕 仍不足让委内瑞拉恢复正常

afp_tickers

（法新社纽约4日电） 被广泛认为是委内瑞拉2024年总统大选的合法胜选人、目前流亡西班牙的龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez）今天发布一段影片说，马杜洛被推翻是「重要的一步」，但这远远不够，还不足以让饱受危机蹂躏的委内瑞拉恢复正常。 诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）原本在2023年的反对派初选中以最高得票率胜出，成为反对派的总统候选人，但随后遭委国法院禁止参选，于是龚萨雷兹在2024年4月代理出征。

同年7月委国总统大选投票后，根据独立出口民调及反对派支持者的统计显示，龚萨雷兹以高出35个百分点得票率遥遥领先，但时任总统马杜洛（Nicolas Maduro）宣称自己当选。

龚萨雷兹面对当局追捕，逃往西班牙；反对派阵营也受到严厉打压。

如今马杜洛遭美军行动逮捕后，76岁的龚萨雷兹在一段近4分钟的影片中首次公开露面，他表示：「委内瑞拉政权篡夺者已不在国内，他正面临司法审判。」

龚萨雷兹表示，马杜洛被推翻是「重要的一步」，但仍远远不够。

他说，必须立即无条件释放许多政治犯，他们原是平民或军人，就因为「持不同意见、争取自身权利，或履行宪法责任」而被罗织入狱。

他指出，国家要恢复常态，这些人必须获释，且2024年7月大选结果必须获得尊重。（编译：纪锦玲）