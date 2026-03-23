1周2次全国大停电后 古巴供电陆续恢复

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（法新社哈瓦那22日电） 古巴一周内两度全国大停电，主因是电网基础设施老旧和美国石油封锁。当局今天开始逐步恢复全国电力供应。

首都哈瓦那的电力公司表示，当地今天下午已2/3地区恢复供电。古巴能源部稍早通报，全国电力系统发生「全面断线」。

古巴国营电力联盟（Electric Union of Cuba）于X平台表示，截至今天，从最西边的皮那德瑞奥省（Pinar del Rio）到最东的圣地牙哥（Santiago de Cuba），多数地区已重新连上电网，只剩两个省分尚待恢复。

这次停电之际，古巴的共产党政府正面临美国总统川普持续施压。川普1月对古巴展开事实上的石油封锁，并在本周暗示有「夺取」古巴的想法。

古巴一名高层外交官表示，军方目前「正在为可能的军事侵略做准备」。

古巴副外长科西奥（Carlos Fernandez de Cossio）在停电前录制、于今天播出的访谈中说「我们真心希望这不会发生」。

他强调，哈瓦那愿意继续与美国对话，但不会讨论更改政治体制的议题。

科西奥在访谈中说：「古巴并不与美国为敌。我们有需要且有权利保护自己，但我们愿意坐下来谈。」